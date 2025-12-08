Неожиданное влияние кофе на сон поразило исследователей

Ежедневное употребление 4 и более чашек кофе укорачивает ночной сон, но одновременно делает его заметно глубже. К такому выводу пришли исследователи из Цюриха, проанализировав данные почти полумиллиона участников UK Biobank и ночные полисомнографии 1702 человек.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, работа опубликована в Journal of Psychopharmacology (JP).

Чтобы отделить влияние кофеина от сопутствующих факторов вроде стресса, усталости или образа жизни, ученые использовали менделевскую рандомизацию - метод, при котором генетические варианты метаболизма кофеина работают как природный "эксперимент". Результат оказался однозначным: любители четырех и более кофейных напитков спят меньше - в среднем на 11-13 минут, иногда до получаса и больше, в зависимости от модели.

Но при этом электрическая активность мозга показывала усиление дельта-волн - самых медленных и глубоких стадий сна, которые обычно максимально "восстанавливают" мозг. По словам авторов, организм, вероятно, компенсирует недосып, делая глубокий сон более интенсивным.

Исследователи подчеркивают: это не значит, что кофе полезен для сна. Скорее, мозг удивительно гибко приспосабливается к постоянной стимуляции - однако пределы такой компенсации пока неизвестны. В дальнейшем ученые планируют изучить, может ли длительный высокий уровень потребления кофеина изменить структуру сна необратимо.