Диетолог назвал альтернативу дорогой говядине

Как сделать здоровое питание доступным и интересным, не следуя слепо модным "планетарным" трендам?



Диетолог Роман Пристанский в беседе с "Радио 1", комментируя дороговизну некоторых продуктов из здорового рациона, предложил неожиданную и бюджетную альтернативу, передает Day.Az.

"У нас есть очень недооцененный продукт - кальмар. Он стоит чуть дешевле говядины, а белка в нем значительно больше. То есть есть такие продукты, которыми мы можем разнообразить наш стол", - отметил он.

Отвечая на вопрос о возможном введении налогов на "вредную" еду и субсидий на полезную, специалист отреагировал скептически. Он заявил, что фундаментально делить пищу на "вредную" и "полезную" некорректно, так как организм в любом случае преобразует ее в необходимые элементы.

"Для тех, кто хочет питаться лучше, нужны не резкие запреты, а осознанный баланс и максимальное разнообразие в тарелке. Наше питание всегда должно быть сбалансировано. И чем чаще мы меняем, например, потребляемое мясо, тем больше разнообразных аминокислот себе даем. И наше тело начнет выстраивать новые структуры, и мы будем чувствовать себя хорошо", - резюмировал Пристанский.

По словам собеседника, ключ к здоровью - в гибком подходе, учитывающем как кошелек, так и гастрономические традиции.