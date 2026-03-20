Названы самые дорогие в мире ресторанные бренды

Корпорация McDonald's, работающая в сфере общественного питания, по итогам второго года подряд признана самым дорогим ресторанным брендом мира. Об этом говорится в исследовании консалтинговой компании Brand Finance, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно данным аналитиков, стоимость бренда за год выросла на 5% - до $42,6 млрд. На второй позиции оказалась сеть кофеен Starbucks, стоимость бренда которой увеличилась на 4% - до $37 млрд. Третью строчку в списке занимает сеть ресторанов быстрого питания KFC, которая специализируется на блюдах из курицы (рост на 8%, до $16,5 млрд).

Также в пятерке лидеров оказалась сеть сэндвичных Subway и бренд Chick-fil-A, который выпускает сэндвичи с курицей.

В целом стоимость 25 ведущих мировых ресторанных брендов увеличилась на 9% и достигла $190,1 млрд, что стало рекордом.