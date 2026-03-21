Сколько чая можно пить в день?

Чай может быть полезен для сердца и сосудов, главное не превышать безопасную норму напитка - 3-5 чашек в день. Как передает Day.Az, об этом "Газете.Ru" рассказала врач-диетолог, специалист превентивной медицины клиник "Атлас" Анастасия Ефимова.

"Регулярное употребление черного и зеленое чая связано с более низким риском инсульта и сердечно-сосудистой смертности. Это подтверждают данные крупных когортных исследований. Например, потребление 2-3 чашек зеленого чая в день ассоциируется со снижением риска инсульта примерно на 10-15%, а при более регулярном употреблении до 20%. Эти данные согласуются с наблюдениями в популяциях Японии и других стран", - отметила Ефимова.

Диетолог сказала, что для большинства здоровых взрослых безопасным и рациональным количеством можно считать примерно 3-5 чашек чая в день.

"При этом стоит учитывать индивидуальную чувствительность к кофеину, сопутствующие заболевания (например, тревожные расстройства, гастроэзофагеальную рефлюксную болезнь, анемию) и время употребления, поскольку чай, особенно крепкий, не рекомендуется во второй половине дня при склонности к нарушениям сна", - уточнила диетолог.

Ефимова предупредила, что большое количество чая может приводить к нежелательным эффектам.

"В среднем чашка чая содержит 30-50 мг кофеина (в зависимости от крепости и вида). Если выпить слишком много чая, возможны тревожность, тахикардия, нарушение сна. Также чай содержит танины, которые могут снижать всасывание негемового железа. Поэтому лучше разносить употребление чая и прием пищи, богатые железом, минимум на 30-60 минут, чтобы не снижать его биодоступность", - подчеркнула врач.

Она подытожила, что чай в умеренных количествах не вреден и даже несет потенциальную пользу, но в больших объемах может привести к побочным эффектам.