Врач назвала два продукта для борьбы с легкой бессонницей

Смесь меда и корицы может помочь улучшить сон при легкой бессоннице.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом изданию Deia рассказала испанский диетолог Росио Перес.

По словам специалистки, употребление этой комбинации вечером способствует более глубокому ночному отдыху и помогает просыпаться с ощущением энергии. Однако она подчеркнула, что такой эффект нельзя сравнивать с действием лекарственных снотворных средств.

Сочетание меда и корицы может влиять на несколько факторов, связанных со сном. Корица помогает стабилизировать уровень сахара в крови, обладает мягким расслабляющим действием на нервную систему и способствует расслаблению мышц. Мед, в свою очередь, может поддерживать стабильный уровень энергии в течение ночи, что также способствует более спокойному сну.

Диетолог отметила, что особенно полезно употреблять эту смесь в теплом виде. Для приготовления она советует смешать одну столовую ложку натурального меда с чайной ложкой молотой корицы. Полученную смесь можно съесть в чистом виде или растворить в небольшом количестве теплой, но не горячей воды.

При этом специалист предупредила, что людям с сахарным диабетом следует избегать такого способа улучшения сна из-за высокого содержания сахара в меде.