Врач объяснила, нужно ли запивать кофе водой

Какой кофе вы выбираете? Настоящие ценители пьют этот напиток без сиропов, сахара, сливок, молока и прочих добавок. Эспрессо и американо считаются основой кофейной культуры и особенно популярны в Европе. При этом гораздо больше людей предпочитают американо. Концентрированный эспрессо нравится меньшему числу кофеманов. Хотя на самом деле американо - это просто эспрессо, разбавленный горячей водой.

Почему с водой вкуснее?

Причины такого выбора не объясняются только тем, что вода несколько снижает крепость и горечь напитка.

"Многие ароматы раскрываются в разбавленном виде чуть лучше, вот почему разбавленный водой эспрессо осознанно выбирают люди, который хотят лучше ощутить вкус кофе, - рассказала aif.ru врач-диетолог ФИЦ питания и биотехнологии Татьяна Солнцева. - К тому же у каждого человека вкусовые рецепторы по-разному воспринимают вкусы, это обусловлено генетикой. Также на работу вкусовых рецепторов могут повлиять различные состояния, перенесенные заболевания. Например, после ковида у некоторых людей появилось искажение вкусовых ощущений. В целом же кому-то требуются острые ощущения, и сильная горечь чувствуется слабее. Другие люди воспринимают более низкие концентрации вкусов. Кроме того, разбавленный водой эспрессо выбирают те, кто хочет получить более длительные ощущения вкуса за счет объема напитка и растянуть удовольствие подольше".

Вода - это основной ингредиент, раскрывающий вкус кофе. Во-первых, при приготовлении напитка она выступает растворителем, вытягивая из кофейных зерен эфирные масла и ароматические вещества. Во-вторых, вода подается и вместе с готовым напитком.

"Вода омывает наши вкусовые рецепторы, поэтому после глотка воды вы можете более ярко почувствовать вкус кофе, особенно после еды, - объясняет врач-диетолог. - На самом деле вкусовые рецепторы довольно быстро омываются и слюной, буквально через несколько минут после того, как мы поели. Но в любом случае, чтобы ярче ощутить вкус чего-то нового, рекомендуется некоторое время даже подержать во рту воду. Традиция подавать воду с кофе зародилась в Италии, она существует и сейчас. Причем в ресторанах кофе подают именно с газированной водой. В Австралии, некоторых других странах эту традицию переняли".

Есть мнение, что кофе необходимо запивать водой, так как этот напиток обладает мочегонным действием. А вода поможет поддержать баланс жидкости.

"На самом деле это не так, - утверждает Татьяна Солнцева. - Ученые даже провели исследование, чтобы прояснить этот вопрос. В эксперименте мужчинам давали одинаковое количество разных напитков, в том числе кофе. Было показано, что кофе не обладает более высоким мочегонным эффектом, чем, например, сок или минералка. Поэтому смысл воды именно в том, чтобы лучше раскрыть вкус кофе. Безусловно, если вы сопроводите чашку кофе парой стаканов воды, то мочегонный эффект появится. Но вовсе не из-за кофе как такового".