Лепешки из цукини - низкокалорийная альтернатива хлебу

Овощные "лепешки" делают любой перекус менее калорийным.

Все больше людей сокращают потребление хлеба из-за его калорийности, содержания глютена или желания облегчить рацион любым доступным способом. Если от кусочка хлеба при поедании супа можно просто отказаться, то для бутербродов и прочих закусок приходится искать оптимальную замену.

Так, кулинары предлагают использовать вместо хлеба лепешки из цукини, передает Day.Az со ссылкой на Едим Дома. Натертый овощ обжаривают до плотной текстуры, будто драник подавать с различными топпингами. Главное - чтобы получилось не сухо и "крепко".

Почему цукини, а не картошка?

В теории вместо хлеба можно взять и картошку, сделав их нее дранникоподобную лепешку.

Цукини содержит много воды и при термической обработке становится мягким. Форму держит лучше, чем прочие овощи, а в сочетании с белком (мясом) и жирами (авокадо) превращается в сбалансированное блюдо.

Помимо этого в кабачках и цукини меньше крахмала и калорий. Картофель, напротив, богат быстрыми углеводами и по сути приближен к хлебу.

Как приготовить "бутерброд" без хлеба?

Для блюда понадобятся молодой цукини, говядина, авокадо, красный лук, зелень, оливковое масло, яблочный уксус и специи.

Цукини натирают и формируют из него лепешки, которые обжаривают с двух сторон. Лук маринуют в уксусе, мясо быстро обжаривают и нарезают тонкими ломтиками.

На овощную основу выкладывают лук, авокадо, зелень и мясо, приправляют специями и накрывают второй лепешкой.

Что еще можно использовать вместо хлеба?

Не нравится кабачок - возьмите листья салата или капусты, ломтики баклажана или яичные блинчики. Вот и возможность разнообразить завтраки и каждое утро начинать с почти нового угощения.