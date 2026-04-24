Кулинары рассказали, как сделать смузи полноценным приемом пищи

Кулинары объяснили, какие ингредиенты делают "разгрузочный" напиток полноценным приемом пищи.

Как передает Day.Az со ссылкой на Едим Дома, по мнению многих, смузи - это легкий перекус, уже через час после которого снова хочется есть. Однако эффект полностью зависит только от состава напитка. Готовить его на основе одних фруктов и ягод - идея сомнительная.

В чем главная ошибка?

Фруктовые смузи без "сытных" добавок состоят в основном из быстрых углеводов. Они быстро усваиваются, резко повышают уровень сахара в крови и так же быстро "возвращают" чувство голода.

Что делает смузи сытным?

В Роскачестве отмечали, что максимальную пользу дают смузи из неочищенных фруктов и овощей, потому что в кожице сохраняется клетчатка, важная для работы ЖКТ. Также, чтобы напиток насыщал, в нем должны быть не только пищевые волокна, но и белок и жиры (молочные продукты) и сложные углеводы (крупы и цельное зерно).

За образец можно взять смузи со щавелем, фруктами и овсяными хлопьями.

По рецепту "Едим Дома", заваривают зеленый чай и слегка остужают его. Хлопья заливают смесью чая и молока. Фрукты и щавель нарезают, затем все ингредиенты взбивают в блендере до однородной массы.

Врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Константин Спахов в комментарии для "Аргументы и факты" в целом положительно оценивал зеленые коктейли как способ добрать овощи и зелень, но отдельно предупреждал о продуктах с высоким содержанием оксалатов.