Как отличить смертельно опасные первые грибы от съедобных

Весной грибникам нужно быть осторожными при сборе строчков - условно съедобный и ядовитый виды грибов схожи между собой по внешнему виду. Об этом "Газете.Ru" сообщил Никита Фаустов, ассистент кафедры "Химия и биотехнология" Пермского Политеха (ПНИПУ), передает Day.Az.

По словам ученого, практически сразу после схода снежного покрова, обычно в конце апреля или начале мая, в лесах средней полосы России появляются первые грибы. Рекордсменами по скорости пробуждения являются строчки. Эти грибы с причудливой "мозгоподобной" шляпкой не боятся небольших возвратных заморозков до минус пяти градусов.

"В южных регионах страны, например в Краснодарском крае и на Кавказе, сезон может открываться уже в конце марта. В Подмосковье грибы традиционно появляются в апреле, тогда как на Урале и в Сибири весна приходит к грибам с опозданием на две-четыре недели", - уточняет Фаустов.

"Главная угроза для неопытного грибника - строчок обыкновенный. Этот гриб смертельно ядовит из-за содержащегося в нем гиромитрина. Его легко спутать со съедобным строчком гигантским, который считается условно съедобным", - предупреждает специалист.

Отличить грибы можно по внешнему виду. У ядовитого строчка обыкновенного темная шляпка, ярко выраженная белая ножка и волнистая, складчатая поверхность. Гигантский строчок растет в лиственных и смешанных лесах, особенно в березовых. У него нет четкой ножки ― шляпка и ножка переплетаются в завитках, образуя единую кудрявую массу.

Перед употреблением в пищу строчкам также требуется тщательная термическая обработка - двойная варка необходима для удаления гиромитрина - ядовитого вещества, которое не разрушается при жарке или запекании.

"Если пожарить грибы без предварительной обработки, последствия могут быть тяжелыми. Гиромитрин в организме превращается в монометилгидразин - сильнейший яд, поражающий печень и центральную нервную систему. Симптомы отравления включают тошноту, рвоту, диарею, головокружение, судороги, а в тяжелых случаях возможны кома и летальный исход", - объяснил Фаустов.