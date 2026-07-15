Развеян миф о чрезвычайной вредности маргарина

Репутация маргарина как "очень вредного продукта" во многом связана с устаревшими технологиями производства, когда применялся процесс частичной гидрогенизации масел, приводивший к образованию значительного количества трансжиров. Однако эта репутация уже не вполне соответствует действительности. Об этом "Газете.Ru" рассказала Ксения Кузнецова, старший преподаватель кафедры пищевой безопасности Университета РОСБИОТЕХ, передает Day.Az.

Ключевой момент - изменения в законе. С 1 января 2018 года вступило в силу требование технического регламента Таможенного союза ТР ТС 024/2011, которое жестко ограничивает содержание трансизомеров жирных кислот в маргаринах - не более 2% от общего содержания жира.

"Продукция, произведенная после этой даты с превышением нормы, не может находиться в обороте на территории РФ. Современный маргарин крупных производителей - уже не тот "химический ужас", которым его часто представляют", - объяснила эксперт.

Противопоставление по принципу "сливочное масло - натурально и безопасно, а маргарин - химия" является упрощением. Сливочное масло богато насыщенными жирами, избыток которых тоже вносит вклад в развитие атеросклероза и сердечно-сосудистых заболеваний.

"Ключевым фактором в любом случае является количество потребляемого продукта. Понятие "маргарин" объединяет разные продукты", - заметила специалист.

Для потребителя ключевым фактором является информация на упаковке.

Наличие знака ЕАС подтверждает, что продукт прошел обязательную оценку соответствия требованиям технических регламентов, в том числе по содержанию трансжиров.

На упаковке маргаринов и спредов должна быть информация о максимальном содержании насыщенных жирных кислот и трансизомеров. Изучайте эти данные.

Если в составе указаны "растительные масла в натуральном и модифицированном виде", это косвенно может указывать на возможное наличие гидрогенизированных жиров.

В названии маргарина или спреда не допускается использовать слово "масло", чтобы не вводить потребителя в заблуждение.

"Современный маргарин безопасен с точки зрения нормируемого содержания трансжиров (не более 2%), что является одним из самых жестких показателей в мире. Главный вопрос для здоровья - общее количество ультрапереработанных продуктов в рационе: промышленной выпечки, фастфуда и готовых соусов", - подчеркнула специалист.

При умеренном и нерегулярном употреблении качественный маргарин не представляет катастрофической опасности для здоровья. При выборе ориентируйтесь на маркировку и доверяйте проверенным производителям.