Канадцы создали бронированный внедорожник, который может пережить Апокалипсис - ФОТО

Канадская компания Roshel Defence Solutions создала бронированный внедорожник Senator APC, который может пережить любой Апокалипсис, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Правда, обычным покупателям доступна гражданская, а не военная версия этого суперавтомобиля.

"В наши планы не входило создание еще одного бронеавтомобиля. Их много. Мы хотели сделать что-то инновационное в области транспортных тактических средств реагирования", - сказал Роман Шимонов, глава Roshel Defence Solutions.

Senator APC представляет собой фактически люксовый бронеавтомобиль. У него довольно высокая степень защиты кузова и окон. К тому же днище тоже усилено. Оно способно выдержать сильный взрыв.

На крыше установлена бронекапсула, где, видимо, может при необходимости разместиться пулеметчик. Создатели этого люксового бронеавтомобиля говорят, что его можно по-разному укомплектовать, в зависимости от "миссии".

Внутри помещается 10-12 человек, причем вполне комфортно. Специальная система кондиционирования и фильтрации воздуха CBRN обеспечит жизнеспособность экипажа даже при биологической, химической или атомной войне.

Senator оснащается 6,7 л дизельным двигателем с турбонаддувом. Он достаточно мощный, чтобы приводить в движение такую "махину".

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