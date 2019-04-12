В США прошел первый коммерческий запуск Falcon Heavy - ВИДЕО
Ракета-носитель выведет на орбиту спутник связи Arabsat 6A, принадлежащий Саудовской Аравии.
С мыса Канаверал стартовала ракета Falcon Heavy, сообщили в SpaceX. Спустя 7 минут после запуска на Землю успешно вернули боковые ускорители, а ещё через две минуты на плавучую платформу приземлился центральный блок первой ступени. В компании заявили, что впервые удалось посадить и то, и другое, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.
Это был первый запуск носителя по коммерческому заказу и второй в истории. Старт должен был состояться ещё 9 апреля 2019 года, но его откладывали из-за плохой погоды.
Ракета выведет на орбиту спутник связи Arabsat 6A для Саудовской Аравии. Он будет передавать телевизионные и телефонные сигналы и обеспечивать доступ в Интернет для Ближнего Востока, а также Африки и Европы.
Напомним, первый запуск Falcon Heavy состоялся в феврале 2018 года, он был испытательным. Ракета запустила в космос электромобиль главы SpaceX Илона Маска Tesla Roadster.
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