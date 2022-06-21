Не упустите возможность приобрести Samsung Galaxy S21 FE в рамках специальной акции

Задумали покупку смартфона? Приглядитесь к Galaxy S21 FE. Как и видно из названия Fan Edition - он изготовлен именно для ценителей продукции кампании. Смартфон получил эффектный премиальный дизайн. Здесь рамка Contour-Cut сочетается с основной камерой устройства, создавая единый образ. Кроме того, четыре новых цвета - зеленый, фиолетовый, белый и серый, - со стильной матовой отделкой предоставляют пользователям еще больше возможностей проявить собственную индивидуальность. Смартфон выпущен в размере 155.7 × 74.5 × 7.9 мм и весит всего 177 грамм. Аппарат достаточно большой, но хорошо помещается в руке - им удобно пользоваться, а также он с легкостью поместиться в маленькую сумочку. Также корпус Galaxy S21 FE получил защиту от воды и пыли по стандарту IP68 (девайс выдерживает погружение на глубину до 1,5 метра до 30 минут).

Samsung Galaxy S21 FE оснащен набором из трех камер:

12 Мп, f/1,8, Dual Pixel PDAF, OIS (основной)

12 Мп, f/2,2, 123˚ (ультраширокий)

8 Мп, f/2,4, PDAF, OIS, оптический зум 3× (длиннофокусный)

Усовершенствованная 32-Мп селфи-камера Galaxy S21 FE позволяет создать высококачественный снимок, а интеллектуальная функция AI Face Restoration - сделать так, чтобы все выглядели наилучшим образом. А благодаря функции двойной записи можно снимать одновременно на основную и селфи-камеры.

Dynamic AMOLED 2X, 401 ppi экран на смартфоне имеет частоту обновления 120 Гц, а яркость на нем достигает до 1200 нит. А благодаря интуитивно понятному интерфейсу One UI 4 от Samsung смартфон полностью соответствует потребностям владельца и позволяет ему проявлять собственную индивидуальность. Расширенные возможности настройки и усиленный контроль за конфиденциальностью информации передают управление в руки пользователя.

В Samsung Galaxy S21 FE установлена восьмиядерная однокристальная система Qualcomm Snapdragon 888, роль графического процессора выполняет GPU Adreno 660. Это очень быстрый чипсет, он имеет запас прочности на несколько лет вперед. Объем оперативной памяти составляет 6 ГБ, объем хранилища - 128 ГБ. В смартфон также встроенна Li-Ion батарея емкостью 4500 мАч для длительного времени автономной работы. Батарея дополнена функцией сверхбыстрой зарядки мощностью 25 Вт, что позволяет зарядить смартфон более чем на 50% всего за 30 минут, чтобы не отвлекаться от работы и развлечений.

Напомним, что до 30.06.2022 действует специальная акция на вышеуказанный смартфон. При покупке Samsung Galaxy S21 FE вы получаете в подарок Galaxy Buds2. Подробнее об акции можно узнать на официальном сайте компании Samsung, а также в сети магазинов: Baku Electronics, Irşad, Kontakt Home, Maxi.az, World Telecom, Soliton и Optimal. Samsung Galaxy S21 FE уже доступен к продаже у официальных дистрибьюторов.