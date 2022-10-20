Компания HP случайно испортила рекламу ноутбука

Компания HP начала распространять в интернете рекламный баннер, на котором изображен ноутбук с интерфейсом macOS на экране. Об этом сообщает издание MacRumors, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Комичность ситуации заключается в том, что HP производит ноутбуки и компьютеры только под управлением Windows. Очевидно, что скриншот macOS затесался на баннере в результате ошибки дизайнера.

"Для цифровых кочевников и тех, кто работает, где угодно только не дома, у HP есть идеальные ноутбуки", - гласит текст на рекламном изображении.

Отмечается, что впервые неудачный баннер интернет-пользователи заметили на сайте Reddit.

На момент публикации новости компания HP никак не прокомментировала ситуацию.