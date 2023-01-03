Стало известно о разработке бюджетных AirPods

Американская компания Apple ведет активную разработку бюджетных беспроводных наушников AirPods Lite с целью конкурировать с более дешевыми аналогами от других производителей электроники. Об этом заявил аналитик Haitong International Tech Research Джефф Пу, сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Apple работает над AirPods Lite. Это гаджет по более низкой цене, чтобы конкурировать с наушниками других производителей", - отметил инсайдер.

Однако в настоящее время неясно, как именно выглядит гаджет и какие функции будет иметь на релизе. В настоящее время Apple продает четыре разные модели AirPods, начиная от AirPods второго поколения и заканчивая продвинутыми AirPods Max.

Также Пу уверен, что спрос на AirPods упадет к 2023 году. По его мнению, поставки беспроводных наушников упадут с 73 млн единиц в 2022 году до 63 млн в 2023 году. Он допустил, что Apple полностью откажется от выпуска новых моделей AirPods в этом году.