Найденные в море умные часы оказались рабочими и вернулись владельцу

Житель Бразилии по имени Роша потерял свои умные часы Apple Watch, когда плавал на курорте Бузиос в штате Рио-де-Жанейро. Как сообщает телеканал Globo, гаджет мужчины сумели найти через несколько часов в рабочем состоянии, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам Рошы, ремень от часов отстегнулся от его запястья под водой. Бразилец попытался самостоятельно вернуть свои Apple Watch.

Он вернулся к шхуне и первый час все еще мог отслеживать часы в море через приложение "Найди меня". "В этих часах есть GPS, они водонепроницаемы. Но я не знал, что они настолько водостойкие", - констатировал мужчина. Однако он не успел подобрать устройство за время работы батареи гаджета. В конце концов Apple Watch разрядились.

На следующий день Роша получил уведомление от приложения "Найди меня", показывающее, что Apple Watch включены. Он включил режим пропажи и ввел личные данные для связи с ним. 16-летняя девушка отправила ему сообщение в Instagram о том, что нашла Apple Watch.

"Дочь человека, который нашел Apple Watch, написала мне и спросила, нахожусь ли я в Бузиосе. Они нашли часы, и ее отец хочет их вернуть", - рассказал Роша. Часы были найдены 50-летним дайвером Бенони Антонио Филью, который нередко находил потерянные вещи на морском дне популярного курорта. Бразилец зарядил гаджет и убедился, что умные часы продолжили работать даже после многих часов пребывания в море.