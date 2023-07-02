В WhatsApp для iPhone появилась новая функция
Пользователи мессенджера WhatsApp для iOS под номером 23.12.76 получили возможность редактировать отправленные сообщения. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает портал WABetaInfo.
"Теперь у вас есть 15 минут, чтобы исправить сообщение после его отправки. Для этого выберите "Изменить", удерживая нужное сообщение", - говорится в списке изменений приложения в App Store. При этом рядом с описанием новой функции также значится и старая, позволяющая добавлять ссылки на звонок в WhatsApp в приложение "Календарь".
Несмотря на то, что мессенджер позволяет редактировать сообщение лишь в течение 15 минут после его отправки, ограничений на количество изменений нет. После внесения правок собеседник увидит пометку "Изменено", но не сможет посмотреть историю исправлений и увидеть оригинальную версию отправления.
Также стоит учитывать, что изменить сообщение можно только с того устройства, с которого оно было отправлено.
Возможность редактирования сообщения официально появилась на Android еще в конце мая 2023 года.
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