Маск заявил, что соцсеть X работает над соответствием законодательству ЕС

Социальная сеть X (ранее Twitter) прилагает большие усилия, чтобы соответствовать законодательству Евросоюза в области размещения контента на онлайн-платформах.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил владелец соцсети Илон Маск.

"Мы усердно работаем над этим", - написал бизнесмен в ответ на пост еврокомиссара по внутреннему рынку ЕС Тьерри Бретона.

Бретон в свою очередь сообщил, что 25 августа в Евросоюзе вступил в силу Закон о цифровых услугах (Digital Service Act, DSA), значительно усиливающий контроль над большими платформами. "Эти системные платформы играют очень важную роль в нашей повседневной жизни, поэтому пришло время Евросоюзу установить собственные правила. Сделаем интернет безопаснее для всех", - указал еврокомиссар в соцсети.

Евросоюз с 25 августа в рамках DSA решил усилить контроль над деятельностью 19 онлайн-платформ, которые, по мнению чиновников, подпадают под категорию "особо крупных". Сейчас к ним отнесены в том числе сервисы X, TikTok, Instagram (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской), YouTube, Google и Amazon Store. По словам Бретона, приоритетами в рамках нового закона будут защита детей и борьба с дезинформацией, в том числе "с пророссийской пропагандой". Он также отметил, что Еврокомиссия будет тщательно проверять все эти платформы на предмет выполнения европейских правил и применять санкции к ним при обнаружении нарушений.