Перечислены самые популярные складные смартфоны

Самыми популярными складными смартфонами в Китае оказались устройства местных брендов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщается в актуальном отчете Counterpoint Research.

Согласно информации за первое полугодие, самым популярным складным смартфоном в КНР стал Oppo Find N2 Flip. В топ-3 также попали Huawei Mate X3 и Pocket S. Ниже расположились Huawei Mate Xs 2 и P50 Pocket, Oppo Find N2, Honor Magic VS, Samsung Galaxy Z Flip 4 и W23 5G, Vivo X Flip.

Авторы обратили внимание, что лидер мирового рынка складных устройств Samsung фактически провалился в Китае. В списке самых востребованных девайсов оказался лишь один аппарат южнокорейской компании. "Во всем мире Samsung Galaxy Z Flip 4 считается самым продаваемым складным смартфоном. Однако ситуация меняется, когда мы переключаем внимание на Китай", - отметили авторы издания GizChina.

Также в топ-10 не попали складные смартфоны Xiaomi. Специалисты Counterpoint связали это с тем, что китайская корпорация представила новый флагманский аппарат Mix Fold 3 лишь во второй половине года.

В конце августа инсайдер под ником Tech_Reve рассказал, то корпорация Samsung намерена выпустить дешевый складной смартфон. Аппарат под условным названием Galaxy Z FE могут выпустить в середине 2024 года.