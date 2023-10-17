Себестоимость iPhone 15 Pro Max оказалась в два раза ниже его цены

Производство смартфона iPhone 15 Pro Max обходится компании Apple всего в $558. Об этом сообщает Nikkei Asia, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Несмотря на себестоимость, которая может показаться достаточно низкой при цене устройства в $1,2 тыс., iPhone 15 Pro Max является самым дорогим смартфоном компании в производстве. Его себестоимость на 12% выше, чем у прошлогоднего iPhone 14 Pro Max.

Основные факторы, повлиявшие на рост себестоимости флагманской модели, - это новая камера с 5-кратным оптическим зумом, фирменный чипсет Apple A17 Pro и OLED-дисплей с адаптивной частотой обновления изображения и тонкими рамками.

Другие модели нового поколения iPhone также стали дороже в производстве. Так, iPhone 15 Pro обходится Apple в $523, что на 8% больше, чем iPhone 14 Pro. Модель iPhone 15 Plus стоит $442, что на 10% дороже прошлогоднего iPhone 14 Plus. Базовый iPhone 15 подорожал больше всех - на 16%. Его производство обходится в $423.