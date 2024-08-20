https://news.day.az/hitech/1683084.html Пакистан успешно испытал баллистическую ракету Shaheen-II
Пакистан успешно испытал баллистическую ракету Shaheen-II
Пакистан успешно осуществил учебный запуск баллистической ракеты Shaheen II класса "земля-земля" для проверки различных технических параметров.
Как сообщает Day.Az, об этом говорится в заявлении Управление общественных связей Минобороны исламской республики.
Запуск также был направлен на оценку эффективности различных подсистем, используемых для повышения точности и выживаемости.
С этим достижением ученых и инженеров поздравили Президент страны Асиф Али Зардари, премьер-министр Шахбаз Шариф и председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Сахир Шамшад Мирза.
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