Пакистан успешно испытал баллистическую ракету Shaheen-II

Пакистан успешно осуществил учебный запуск баллистической ракеты Shaheen II класса "земля-земля" для проверки различных технических параметров.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в заявлении Управление общественных связей Минобороны исламской республики.

Запуск также был направлен на оценку эффективности различных подсистем, используемых для повышения точности и выживаемости.

С этим достижением ученых и инженеров поздравили Президент страны Асиф Али Зардари, премьер-министр Шахбаз Шариф и председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Сахир Шамшад Мирза.

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