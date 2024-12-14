Дорогой камерофон Xiaomi 15 Ultra разочарует своей батареей

Готовящийся к выходу в начале 2025 года Xiaomi 15 Ultra не впечатлит фанатов объемом аккумулятора на фоне конкурентов. Об этом сообщает портал GSMArena со ссылкой на авторитетного инсайдера Digital Chat Station, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Несмотря на новый тренд на кремний-углеродные аккумуляторы большого объема, новинка не сможет предложить значительный прирост по этому показателю. Согласно источнику, Xiaomi 15 Ultra получит батарею емкостью от 5450 до 5800 мАч. Предшественник, в свою очередь, имел аккумулятор на 5000 или 5300 мАч в международной и китайской версиях соответственно.

Вероятно, такое решение Xiaomi связано с необходимостью размещения массивных камер, при этом не увеличивая толщину устройства. Тем временем многие конкуренты предлагают батареи на 6000-6500 мАч.

По слухам, основная камера смартфона будет представлена дюймовым сенсором с диафрагмой f/1,63, телеобъективом с разрешением 50 Мп и 200-мегапиксельным перископическим телеобъективом с вероятным 4,3-кратным увеличением.

Xiaomi 15 Ultra также приписывают получит аналогичный предшественнику дисплей с небольшими скруглениями по краям и тем же разрешением. Таким образом, новинку оснастят 6,73-дюймовым экраном с разрешением 1440x3200 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Среди прочего инсайдеры утверждают, что смартфон получит защищенный от пыли и воды корпус по стандартам IP68 и IP69, а также поддержку беспроводной зарядки.