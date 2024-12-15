Илона Маска заблокировали в популярной игре

Илон Маск, известный как основатель SpaceX и владелец соцсети X (Twitter), уже не раз демонстрировал свои выдающиеся навыки в популярных видеоиграх. Например, в ноябре он стал технически лучшим игроком в Diablo 4, преодолев "яму" на 150-м уровне менее чем за две минуты. Сейчас же, как пишет Dexerto, миллиардер приковал к себе внимание благодаря подозрительно высоким результатам в онлайн-игре Path of Exile 2, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В своем посте в X Маск опубликовал скриншот, на котором видно, что он был заблокирован в Path of Exile 2 за выполнение слишком большого количества действий в минуту. Судя по всему, модераторы проекта заподозрили миллиардера в читерстве. Маск при этом утверждает, что не использовал никакого программного обеспечения для упрощения игры, а просто обладает высоким уровнем навыков.

Пользователи были впечатлены способностью Маска легко переходить к новым играм, и некоторые даже предложили ему присоединиться к другим проектам вроде League of Legends (LoL). Однако Маск заявил, что не будет играть в LoL, так как это могло бы нанести ущерб его космической программе.

Помимо своих успехов в играх, Маск также объявил о планах основать собственную студию с искусственным интеллектом, чтобы "снова сделать видеоигры замечательными". Впрочем, никаких действий или подробностей за этим громким высказыванием не последовало.