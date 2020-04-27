Правда ли, что цветные сны являются признаком шизофрении

Многие ученые говорят, что большинство из нас видят черно-белые сны, а вот цветные присущи людям, которые больны шизофренией. "Рамблер" расскажет, так ли это на самом деле, передает Day.Az.

В США под руководством профессора Бравина Стена был проведен эксперимент с тремя группами добровольцев. Первая - больные шизофренией, вторая - те, кто обладал признаками этой болезни по наследству, и третья - психически здоровые люди. Возраст испытуемых составил от 25 до 47 лет. Специалисты наблюдали за добровольцами в течение года, регистрируя активность мозга, качество, яркость, цветность и сюжетность изображений.

По окончании эксперимента выяснилось, что в 20 раз чаще цветные сны, но в виде кошмаров, видели именно шизофреники. Реже, но все же их видели здоровые люди.

Проводимые исследования в области сна показывают, что больные шизофренией часто видят цветные сны и чаще их запоминают благодаря яркости сновидений. Но однозначного ответа на то, присущи ли цветные сны исключительно шизофреникам, - нет.

Сон - не диагноз, говорящий о проблемах с психикой. Некоторые специалисты утверждают обратное: нарушение сна - прямое свидетельство расстройства человеческой психики.

Однако если ваши сны раньше были черно-белыми и не запоминающимися, и вдруг они приобрели яркую окраску и вас это беспокоит, то всегда можно обратиться к врачу.