Италия первой в ЕС разрешила применять сотровимаб для лечения COVID-19

Министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца подписал декрет, по которому до 31 января 2022 года для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией разрешается использовать препарат сотровимаб (Sotrovimab, VIR-7831), разработанный британской фармацевтической компанией GSK (GlaxoSmithKline) и ее американским партнером Vir Biotechnology. Таким образом, Италия стала первой страной в Евросоюзе, одобрившей использование этого лекарства. Сообщение о подписании декрета размещено во вторник на официальном сайте Минздрава республики, передает ТАСС.

Декрет также предусматривает продление до 31 января 2022 года разрешения на использование других препаратов на основе моноклональных антител для лечения COVID-19.

VIR-7831 - антивирусный препарат на основе одного типа моноклональных антител - клонированных молекул, вырабатываемых иммунной системой и способных связать и нейтрализовать возбудитель определенного заболевания. В конце июня компания GSK сообщила, что его использование значительно снижает риски госпитализации или смерти взрослых амбулаторных пациентов с повышенным риском развития осложнений.

В конце мая использование препарата было одобрено в США, а в начале июня - в ОАЭ и Кувейте. С 7 мая он проходит экспертизу в Европейском агентстве лекарственных средств (ЕМА). 21 мая оно сообщило, что сотровимаб может применяться для лечения больных коронавирусной инфекцией взрослых и подростков в возрасте от 12 лет и весом не менее 40 кг. Однако это распространяется только на тех пациентов, которые находятся под угрозой появления осложнений и которым не требуется дополнительная кислородная терапия.