К сведению поступающих в магистратуру

Сегодня Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана организует пробный экзамен для студентов-бакалавров, которые готовятся к поступлению в магистратуру высших учебных заведений.

Как передает Day.Az со ссылкой на ГЭЦ, экзамен состоится в главном здании электронных экзаменов в Баку, а также в административных зданиях региональных отделений Центра в Нахчыване, Гяндже, Шеки, Шамкире, Гёйчае, Ширване, Барде, Лянкяране и Хачмазе. Для участия зарегистрировались 794 человека.

Тест начнется во всех зданиях одновременно в 11:00 и продлится 3 часа 30 минут. Организаторы напоминают участникам, что вход в экзаменационные помещения завершится в 10:45.

Для допуска на экзамен необходимо иметь при себе оригинал удостоверения личности и "Пропускной лист на экзамен". При отсутствии одного из этих документов или при их несоответствии, участники не смогут быть допущены к экзамену.

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