Президент Южной Кореи призвал сторонников к мирным протестам

Заключенный под стражу южнокорейский президент Юн Сок Ёль осудил атаку своих сторонников на Западный окружной суд Сеула и призвал их выражать свое мнение мирными способами.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом пишет агентство Yonhap.

"Президент подчеркнул, что полностью понимает чувство несправедливости и гнева многих граждан, которые оставались на месте событий до раннего утра. Однако он призвал всех выражать свою позицию мирным путем", - рассказал адвокат президента.

Юн также обратился к полиции и попросил силовиков действовать гибко, а не жестко, чтобы ситуация разрешилась миром. Он отметил, что сделает все возможное, чтобы оправдать в глазах общества введение военного положения в декабре.

Ранее мы соощали, что в Южной Кореи прошел митинг в поддержку президента.