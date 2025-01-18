Трамп может депортировать из США принца Гарри

Избранный президент США Дональд Трамп может депортировать британского принца Гарри из страны в течение ближайших месяцев.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, такое мнение выразил директор Центра свободы имени Маргарет Тэтчер при аналитическом центре Heritage Foundation Найл Гардинер в интервью газете The Daily Express.

Heritage Foundation с 2023 года пытается добиться раскрытия информации о том, сообщал ли принц Гарри о своем опыте употребления наркотиков, когда получал американскую визу. Сокрытие данных сведений может являться основанием для отказа в выдаче документов. Министерство внутренней безопасности США в июне 2023 года отказало Heritage Foundation в просьбе о публикации иммиграционных документов перебравшегося в штат Калифорния принца Гарри.

"Мы хотим знать, был ли он честен и правдив при подаче иммиграционного заявления. Если кто-то указывает лживые сведения в американском иммиграционном заявлении, то это считается уголовным преступлением и такой человек подлежит депортации из Соединенных Штатов. Мы просим опубликовать эти сведения, чтобы американский народ могут увидеть, что именно указывалось в иммиграционных документах Гарри. Если ему нечего бояться, он должен поддержать раскрытие этих сведений", - сказал Гардинер.

По его словам, принц Гарри "может быть депортирован из Соединенных Штатов очень быстро", если окажется, что он лгал при подаче анкеты. "Документы могут быть обнародованы в любое время в течение двух лет. Я надеюсь, что это произойдет в ближайшие несколько месяцев. Я думаю, что президент Трамп, вероятно, прикажет обнародовать их. У него есть полномочия для этого", - подчеркнул эксперт.

17 января газета The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на источники, что администрация Трампа приступит к реализации его предвыборных обещаний о массовой депортации нелегальных мигрантов 21 января, то есть на следующий день после вступления в должность.

Внимание к вопросу о визе принца Гарри привлекла публикация его автобиографии в январе 2023 года, получившей название Spare ("Запасной"). В ней он признается, что впервые попробовал кокаин в 17 лет, а затем принимал его еще несколько раз. До этого в телеинтервью принц уже признавался, что много лет пил и употреблял наркотики, пытаясь заглушить не проходившую годами боль после смерти матери - принцессы Дианы, погибшей в автокатастрофе в 1997 году. В 2002 году британские СМИ сообщали, что 16-летний Гарри посещал реабилитационную клинику для наркозависимых после того, как признался отцу в употреблении алкоголя и марихуаны.

В марте 2024 года Трамп в интервью телеканалу GB News заявил, что принц Гарри может столкнуться с нежелательными для него последствиями, если он незаконно получил американскую визу. При этом республиканец ушел от ответа на вопрос, идет ли речь о депортации принца.

В январе 2020 года принц Гарри и его супруга американка Меган Маркл приняли решение отказаться от роли старших членов британской королевской семьи. Они потеряли возможность официально представлять монарха в поездках, исполнять иные церемониальные обязанности и использовать титул Их Высочеств. Супруги переехали в США, приобрели дом в Санта-Барбаре (штат Калифорния), где воспитывают сына Арчи и дочь Лилибет Диану.