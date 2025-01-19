В Вашингтоне все готово для проведения инаугурации Трампа

В Вашингтоне все готово для проведения церемонии инаугурации следующего американского лидера Дональда Трампа и избранного вице-президента Джеймса Дэвида Вэнса 20 января.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, в городе силовые ведомства и правоохранительные службы приняли беспрецедентные меры безопасности. Так, еще за несколько дней до инаугурации силовики блокировали значительную часть Вашингтона, почти полностью перекрыв доступ туда широкой общественности и транспорта. В понедельник будет закрыт доступ к нескольким станциям столичного метро, будет прекращено движение автобусов по нескольким маршрутам. Вокруг Конгресса, где пройдет церемония инаугурации, уже возведено высокое ограждение.

Из-за ожидающегося в Вашингтоне похолодания до 11 градусов ниже нуля по Цельсию Трамп и Вэнс принесут присягу не перед зданием Конгресса, как планировалось ранее, а в его центральном зале, Ротонде, которая вмещает всего около 600 человек. В последний раз инаугурация американского лидера проходила в этом помещении 20 января 1985 года, когда 40-й президент Рональд Рейган начал с присяги свой второй президентский срок. Кроме того, традиционный парад пройдет не по Пенсильвания-авеню, как планировалось ранее, а в спортивно-развлекательном центре Capital One Arena.

Главы государств впервые среди гостей

На инаугурацию президента США обычно приглашают послов и других дипломатов высокого ранга. По данным Госдепартамента, ни один иностранный лидер не посещал США с официальным визитом для участия в такой церемонии. Трамп нарушил традицию и пригласил на свою инаугурацию руководителей других государств. В их числе президент Аргентины Хавьер Милей, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, председатель КНР Си Цзиньпин, президент Парагвая Сантьяго Пенья, президент Сальвадора Найиба Букеле, президент Эквадора Даниэль Нобоа. По последней информации, Милей, Мелони, Нобоа и Пенья приняли приглашения. От Китая в церемонии примет участие заместитель председателя КНР Хань Чжэн. Индию будет представлять министр иностранных дел республики Субраманьям Джайшанкар, Японию - глава МИД Такэси Ивая. Российские должностные лица, как планируется, не будут присутствовать на инаугурации Трампа.

Приглашены представители таких политических сил правого толка из европейских стран, как бельгийская партия "Вламс беланг" ("Фламандский интерес"), французская "Реконкиста", "Альтернатива для Германии", британская Reform UK. Церемонию посетят и руководители технологических компаний Илон Маск, Марк Цукерберг и Джефф Безос, а также главы TikTok, Open AI, Google, Apple и Uber.

Уходящие президент и вице-президент США Джо Байден и Камала Харрис, которая была соперницей Трампа на выборах, также примут участие в церемонии. При этом республиканец на инаугурацию демократа в 2021 году не приехал, он покинул Вашингтон рано утром. Среди гостей также ожидаются бывшие американские президенты Джордж Буш - младший и Билл Клинтон с женами. 44-й американский лидер Барак Обама будет присутствовать на инаугурации без своей жены Мишель.

Как прогнозируют помощники Трампа, президент намерен после церемонии инаугурации подписать от 50 до 100 указов, которые будут касаться энергетики, экологии, иммиграции, экономики и торговли, гендерной политики. В свой первый день на посту президента в 2017 году республиканец подписал всего один указ, касавшийся положений закона о здравоохранении.

Трамп станет вторым в истории США президентом, занимавшим высший государственный пост с перерывом. Ранее этого смог добиться только Гровер Кливленд (22-й и 24-й президент в 1885-1889 годах и в 1893-1897 годах). Трамп станет 45-м и 47-м президентом США.