Объявлена программа седьмого тура Высшей лиги по волейболу

Объявлена ​​программа седьмого тура Высшей лиги по волейболу среди мужчин и женщин.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, матчи очередного тура состоятся 21 января у женщин и 22-23 января - у мужчин.

Высшая лига
Женщины
Седьмой тур
21 января

16:00 "Муров Аз Терминал" - "Азеррейл"
Центр волейбола Министерства молодежи и спорта

17:00 UNEC - "Абшерон"
Спортивный зал волейбольного клуба UNEC

18:00. "Национальная Академия Авиации" - "Гянджа"
Центр волейбола Министерства молодежи и спорта

Мужчины
Седьмой тур
22 января

16:00 "Гянджляр" - МОИК
Сумгайытский Олимпийский Спортивный Комплекс

16:00 "Хиласэдиджи" - "Нефтчи"
Спортзал МЧС

23 января
16:00 "Азеррейл" - "Муров Аз Терминал"
Центр волейбола Министерства молодежи и спорта