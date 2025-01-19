Объявлена программа седьмого тура Высшей лиги по волейболу
Объявлена программа седьмого тура Высшей лиги по волейболу среди мужчин и женщин.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, матчи очередного тура состоятся 21 января у женщин и 22-23 января - у мужчин.
Высшая лига
Женщины
Седьмой тур
21 января
16:00 "Муров Аз Терминал" - "Азеррейл"
Центр волейбола Министерства молодежи и спорта
17:00 UNEC - "Абшерон"
Спортивный зал волейбольного клуба UNEC
18:00. "Национальная Академия Авиации" - "Гянджа"
Центр волейбола Министерства молодежи и спорта
Мужчины
Седьмой тур
22 января
16:00 "Гянджляр" - МОИК
Сумгайытский Олимпийский Спортивный Комплекс
16:00 "Хиласэдиджи" - "Нефтчи"
Спортзал МЧС
23 января
16:00 "Азеррейл" - "Муров Аз Терминал"
Центр волейбола Министерства молодежи и спорта
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