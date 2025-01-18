https://news.day.az/world/1723891.html Израиль все еще ждет от ХАМАС список освобождаемых заложников - Нетаньяху Израиль до сих пор не получил список заложников, которых должно освободить в первую очередь радикальное палестинское движение ХАМАС, без этого соглашение о прекращении огня в секторе Газа не может быть выполнено. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
Израиль все еще ждет от ХАМАС список освобождаемых заложников - Нетаньяху
Израиль до сих пор не получил список заложников, которых должно освободить в первую очередь радикальное палестинское движение ХАМАС, без этого соглашение о прекращении огня в секторе Газа не может быть выполнено.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
"Мы не будем продвигаться в рамках соглашения [по Газе], пока не получим список заложников, которые будут освобождены, как было договорено. Израиль не потерпит нарушений соглашения. Полная ответственность лежит на ХАМАС", - заявил Нетаньяху, высказывания которого распространила канцелярия главы правительства.
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