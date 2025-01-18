Израиль все еще ждет от ХАМАС список освобождаемых заложников

Израиль до сих пор не получил список заложников, которых должно освободить в первую очередь радикальное палестинское движение ХАМАС, без этого соглашение о прекращении огня в секторе Газа не может быть выполнено.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

"Мы не будем продвигаться в рамках соглашения [по Газе], пока не получим список заложников, которые будут освобождены, как было договорено. Израиль не потерпит нарушений соглашения. Полная ответственность лежит на ХАМАС", - заявил Нетаньяху, высказывания которого распространила канцелярия главы правительства.