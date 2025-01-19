https://news.day.az/culture/1723976.html Новые подробности о состоянии здоровья Энвера Гасанова Народный артист Азербайджана Энвер Гасанов, перенесший вчера утром инсульт, переведен из реанимации в палату. Как передает Day.Az, об этом сообщили АПА близкие актера. Сообщается, что некоторое время назад актера перевели в палату, его лечение продолжается. Отметим, что актер проходит лечение в Мардакянской больнице № 26.
Новые подробности о состоянии здоровья Энвера Гасанова
Народный артист Азербайджана Энвер Гасанов, перенесший вчера утром инсульт, переведен из реанимации в палату.
Как передает Day.Az, об этом сообщили АПА близкие актера.
Сообщается, что некоторое время назад актера перевели в палату, его лечение продолжается.
Отметим, что актер проходит лечение в Мардакянской больнице № 26.
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