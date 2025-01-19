Новые подробности о состоянии здоровья Энвера Гасанова

Народный артист Азербайджана Энвер Гасанов, перенесший вчера утром инсульт, переведен из реанимации в палату.

Как передает Day.Az, об этом сообщили АПА близкие актера.

Сообщается, что некоторое время назад актера перевели в палату, его лечение продолжается.

Отметим, что актер проходит лечение в Мардакянской больнице № 26.