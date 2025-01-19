https://news.day.az/world/1723920.html Штормовой нагон добрался до прибрежных городов Сицилии - ВИДЕО Штормовой нагон добрался до прибрежных городов итальянской Сицилии. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. На кадрах видно, как вода стремительно затапливает прибрежные районы города. Несмотря на то что люди пытаются убежать от прибывающей воды, на видео слышно, как они смеются и шутят.
Штормовой нагон добрался до прибрежных городов Сицилии - ВИДЕО
Штормовой нагон добрался до прибрежных городов итальянской Сицилии.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
На кадрах видно, как вода стремительно затапливает прибрежные районы города. Несмотря на то что люди пытаются убежать от прибывающей воды, на видео слышно, как они смеются и шутят.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре