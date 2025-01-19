https://news.day.az/world/1723920.html

Штормовой нагон добрался до прибрежных городов Сицилии - ВИДЕО

Штормовой нагон добрался до прибрежных городов итальянской Сицилии. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. На кадрах видно, как вода стремительно затапливает прибрежные районы города. Несмотря на то что люди пытаются убежать от прибывающей воды, на видео слышно, как они смеются и шутят.