Штормовой нагон добрался до прибрежных городов Сицилии

Штормовой нагон добрался до прибрежных городов итальянской Сицилии.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

На кадрах видно, как вода стремительно затапливает прибрежные районы города. Несмотря на то что люди пытаются убежать от прибывающей воды, на видео слышно, как они смеются и шутят.