Суд принял решение по президенту Южной Кореи

Западный окружной суд Сеула постановил взять под стражу президента Республики Корея Юн Сок Ёля по делу о мятеже в связи с событиями военного положения.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Управление антикоррупционных расследований в отношении высокопоставленных служащих.

"Управление 19 января примерно в 02:50 (18 января 21:50) получило ордер на заключение под стражу в отношении подозреваемого [по фамилии] Юн. Причина выдачи ордера - "опасность уничтожения доказательств". Планируется дальнейшее расследование в отношении подозреваемого в соответствии с законом и процедурой", - заявили в управлении.

Впервые в истории Республики Корея президент был заключен под стражу свыше 48 часов. Арест президента, произведенный 15 января, также произошел впервые.

15 января утром по местному времени Управление антикоррупционных расследований произвело арест Юн Сок Ёля. Это задержание было рассчитано на 48 часов, в течение которых правоохранительный орган должен был принять решение о необходимости дальнейшего заключения, для чего необходимо было получить новый ордер. Суд начал рассмотрение вопроса в 14:00 по местному времени (09:00) в субботу.