https://news.day.az/world/1723887.html Подросток напал на людей в Израиле - есть раненые На улице Левонтин в Тель-Авиве произошло ножевое нападение. Как передает Day.Az, об этом сообщила газета Jerusalem Post со ссылкой на израильскую полицию. В результате нападения пострадали несколько человек. Полиция расследует инцидент как возможный теракт.
Подросток напал на людей в Израиле - есть раненые
На улице Левонтин в Тель-Авиве произошло ножевое нападение.
Как передает Day.Az, об этом сообщила газета Jerusalem Post со ссылкой на израильскую полицию.
В результате нападения пострадали несколько человек. Полиция расследует инцидент как возможный теракт.
По данным Ynet, подозреваемым является 19-летний житель палестинского города Тулькарм Салах Яхья, нелегально проникший в Израиль.
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