https://news.day.az/world/1723887.html

Подросток напал на людей в Израиле - есть раненые

На улице Левонтин в Тель-Авиве произошло ножевое нападение. Как передает Day.Az, об этом сообщила газета Jerusalem Post со ссылкой на израильскую полицию. В результате нападения пострадали несколько человек. Полиция расследует инцидент как возможный теракт.