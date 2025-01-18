Подросток напал на людей в Израиле

На улице Левонтин в Тель-Авиве произошло ножевое нападение.

Как передает Day.Az, об этом сообщила газета Jerusalem Post со ссылкой на израильскую полицию.

В результате нападения пострадали несколько человек. Полиция расследует инцидент как возможный теракт.

По данным Ynet, подозреваемым является 19-летний житель палестинского города Тулькарм Салах Яхья, нелегально проникший в Израиль.