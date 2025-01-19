https://news.day.az/society/1723961.html Пожар в жилой доме в Сумгайыте В Сумгайыте на улице Сульх вспыхнул пожар в жилом доме. Как передает Day.Az со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана, на место происшествия сразу были направлены силы МЧС города Сумгайыт.
Пожар в жилой доме в Сумгайыте
В Сумгайыте на улице Сульх вспыхнул пожар в жилом доме.
Как передает Day.Az со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана, на место происшествия сразу были направлены силы МЧС города Сумгайыт.
Благодаря оперативным действиям пожарных, возгорание в одноэтажном частном жилом доме было быстро потушено, не дав огню распространиться и перекинуться на соседние дома.
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