Пожар в жилой доме в Сумгайыте

В Сумгайыте на улице Сульх вспыхнул пожар в жилом доме.

Как передает Day.Az со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана, на место происшествия сразу были направлены силы МЧС города Сумгайыт.

Благодаря оперативным действиям пожарных, возгорание в одноэтажном частном жилом доме было быстро потушено, не дав огню распространиться и перекинуться на соседние дома.