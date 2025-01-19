Бакинское метро временно меняет режим работы

В связи с Национальным днем траура 20 Января изменится режим работы Бакинского метрополитена.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ЗАО "Бакинский метрополитен", на станциях "20 Января", "Ичеришехер" и "Эльмляр Академиясы", которые находятся рядом с Аллеей Шехидов, будет усилен контроль и введен специальный режим работы.

"Поскольку этот день является выходным, расписание движения поездов будет скорректировано. В случае необходимости будут задействованы дополнительные поезда. В 12:00 движение остановится, прозвучит сигнал, и минутой молчания будет почтена память шехидов", - говорится в сообщении.

Ранее мы соощали, что в Баку временно меняется схема движения ряда автобусов.