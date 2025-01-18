Эрдоган пригрозил террористам возобновлением операций в Сирии

Турция готова возобновить антитеррористические операции в Сирии, если террористы не откликнутся на призывы к мирному урегулированию.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе выступления в провинции Мерсин, передает Day.Az со ссылкой на Anadolu.

"Если террористы не прислушаются к нашим призывам, мы сами решим этот вопрос с помощью эффективных операций. Теперь будущее региона будут определять его древние народы," - подчеркнул Эрдоган.

Турецкий лидер также отметил, что столетние схемы внешнего влияния в регионе разрушены, и Турция настаивает на обеспечении братства и стабильности. Анкара намерена предотвратить новые сценарии, направленные на дестабилизацию Сирии.

Эрдоган отдельно подчеркнул планы Турции по ликвидации террористической организации YPG, контролирующей треть территории Сирии: "В ближайшем будущем мы предпримем шаги для полного прекращения их существования."