Маск призвал мэра Лос-Анджелеса уйти в отставку
Американский предприниматель Илон Маск заявил, что мэр Лос-Анджелеса Карен Басс ставит политику выше необходимости помочь людям на фоне бушующих в городе пожаров.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об он написал на своей странице в социальной сети X.
Таким образом миллиардер отреагировал на публикацию одного из пользователей о том, что Басс отказалась от возможной помощи в восстановлении связи в городе, так как "не была заинтересована в решении проблемы, если это связано с Маском". Предприниматель призвал Баас уйти в отставку.
Ранее сообщалось, что автомобили Tesla используются для оказания помощи пострадавшим от пожаров в Калифорнии. По словам Маска, автомобили используются в качестве мобильных базовых станций для обеспечения электропитанием интернет-терминалов Starlink в районах Лос-Анджелеса, где отсутствует связь.
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