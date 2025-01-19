Госпитализирован народный артист Азербайджана

Народный артист Азербайджана Энвер Гасанов уже несколько дней находится в больнице.

Как сообщает Day.Az, об этом на своей странице в соцсетях сообщил близкий друг актера Васиф Аян.

По его словам, состояние здоровья Энвера Гасанова резко ухудшилось накануне.

"Народный артист Энвер Гасанов был госпитализирован несколько дней назад из-за серьезных проблем со здоровьем. Я поговорил с его дочерью Айтен, которая сообщила, что состояние отца внезапно ухудшилось вчера утром в больнице, где он проходит лечение. Сейчас он находится под строгим наблюдением врачей", - поделился В.Аян.

Напомним, что Энвер Гасанов исполнил знаковые роли в таких фильмах, как Джалал в "Семеро сыновей моих", Шахбаз в "Дервиш взрывает Париж", Тархан в "Бабек", Сирадж в "Пора седлать коней", Мурад в "Последняя ночь детства" и других.