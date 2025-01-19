В Баку задержан автохулиган

Сотрудники Бакинской городской ГАИ задержали водителя автомобиля марки "KIA" с государственным номером 01-CL-379, Ибрахима Шюкюрова, за грубые нарушения правил дорожного движения и хулиганские действия на дороге.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Бакинскую городскую Государственную дорожную полицию.

В отношении водителя был составлен административный протокол в соответствии с соответствующими статьями Кодекса об административных правонарушениях Азербайджанской Республики, и дело было передано в суд.

По решению суда водительские права Ибрахима Шюкюрова были ограничены на один год, а также он был приговорён к 15 суткам административного ареста.