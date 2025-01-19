Премьер Италии потребует сделать Рим столицей ЕС

Премьер Италии Джорджа Мелони потребует от Европарламента сделать Рим столицей Евросоюза.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

"Столица Италии - Рим! Рим! Рим! - столица Италии, и я скажу вам больше! Рим должен быть столицей ЕС. И я хочу обратиться с этим требованием в Европарламент. Потому что что столица ЕС не может быть местом для размещения офисов, он должен быть местом, которое лучше всего представляет его тысячелетнюю идентичность", - сказала Мелони в своем выступлении.

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