Российский профессор перечислил самые опасные штаммы COVID-19

Самыми опасными штаммами COVID-19 являются южноафриканский "бета" и индийский "дельта". Их перечислил профессор вирусологии Александр Чепурнов в разговоре с URA.RU, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам Чепурнова, новый штамм "мю" пока не очень опасен, потому что в нем еще "не выявлено ничего тревожного". При этом широко представлены те варианты коронавируса, которые имеют биологические преимущества, например, большую скорость распространения или способность поражать меньшей долей вируса.

Профессор уточнил, что штаммы без особых биологических преимуществ исчезают из популяции, так как происходят тысячи мутаций, но опасны лишь некоторые из них.