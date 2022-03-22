Биолог рассказала о доказанном влиянии коронавируса на интеллект

У людей, которые перенесли коронавирус, значительно снижаются когнитивные способности, следует из анализа, проведенного британскими учеными. О доказанном влиянии COVID-19 на интеллект в разговоре с "Лентой.ру" рассказала доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США) Анча Баранова, передает Day.Az.

По словам Барановой, в исследовании участвовали 800 человек, половина из которых болела коронавирусом.

"Когда сравнили болевших и нет, то обнаружили, что у перенесших ковид скорость снижения когниции значительно увеличилась", - сказала она.

В подтверждении этого тезиса Баранова также привела американское исследование в области авиаиндустрии, согласно которому пассажиры начали значительно чаще вести себя неадекватно в 2021 году по сравнению с 2019 и 2018 годами.

"Происшествия такого рода - пошла стюардесса налить кофе пассажиру, напиток закончился, она ему объяснила, что сейчас принесет еще, а человек вырвал из рук кофейник и стукнул ее по голове. Или, например, какой-то пассажир не дождался своей очереди в туалет и написал между сидениями. То есть какие-то цивилизационные вещи стали сдавать. Мне кажется, с ковидом это все увязывается, так как в исследованиях было показано, что при нем страдают функции контроля поведения в мозге, проявляется импульсивность, невыдержанность", - пояснила Баранова.

Наконец, Баранова рассказала об исследовании в лондонской подземке: по данным специалистов, на эскалаторах метро стали чаще происходить серьезные падения пассажиров, из-за чего механизмы приходилось отключать.

"И это я тоже могу связать с последствиями ковида: неврологические проблемы, в среднем люди чуть-чуть менее твердо стали стоять на ногах", - заключила биолог.