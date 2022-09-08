Врач предупредила об опасности храпа у ребенка

Храп у ребенка может привести к развитию обструктивного апноэ сна, это грозит проблемами с сердцем и отставанием в развитии, сообщила "Москве 24" заведующая детским лор-отделением Центральной клинической больницы (ЦКБ) Управделами Президента РФ Тамара Дворникова, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Постоянный храп у ребенка приведет к развитию гипоксии, все системы и органы будут страдать от нехватки кислорода, это может привести к отставанию в развитии, сильным головным болям и проблемам с сердцем.

"Апноэ может привести к заболеваниям эндокринной и сердечно-сосудистой системы. Такую проблему необходимо лечить, но делать это должен профессиональный доктор. Бабушкины рецепты, советы знакомых или инструкции из сети лучше даже не пробовать", - предупредила врач.

Причиной храпа могут также стать различные неврологические, эндокринные заболевания, аллергический ринит и лишний вес.