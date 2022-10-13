Названы правила первой помощи при панической атаке

Паническая атака может начаться на фоне длительного стресса и серьезных эмоциональных переживаний, рассказала изданию Lenta.Ru врач-терапевт "ИНВИТРО-Ростов-на-Дону" Ирина Голотина, передает Day.Az.

Приступ паники часто сопровождается ощущением острой нехватки воздуха, при этом у человека кружится голова, возникает тремор конечностей, он боится потерять сознание. При первых признаках панической атаки важно помочь человеку справиться с ней.

"В первую очередь необходимо восстановить дыхание: воздух следует вдыхать медленно на четыре счета и выдыхать на два. Также надо постараться отвлечь человека от поглощающей его тревоги при помощи беседы", - посоветовала врач.

Также необходимо принять позу, которая поможет расслабиться, нужно сесть и опустить голову ниже колен. Снять приступ панической атаки можно с помощью самомассажа, но если приступы страха повторяются несколько раз в год, необходимо проконсультироваться с врачом.