Как справиться с ложным чувством голода

Существует несколько способов, которые позволяют побороть ложное чувство голода.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, о них в своем Telegram-канале рассказала врач-эндокринолог Зухра Павлова.

Она обратила внимание на то, что ощущение голода часто возникает при переходе людей на здоровое питание, при этом ложный голод можно спутать с жаждой. Чтобы этого не произошло, врач порекомендовала ежедневно выпивать не менее двух литров воды.

Павлова напомнила о необходимости сохранять интервал между приемами пищи в 3-5 часов или перекусывать между основными приемами. При этом одни лишь фрукты в качестве перекуса выбирать не стоит, поскольку их употребление ведет к стремительному повышению инсулина и чувству голода. Так, банан или яблоко будут полезнее, если их сочетать с сыром или йогуртом.

Желание съесть что-то неполезное, по словам эндокринолога, также часто возникает на фоне умственного напряжения. Отвлечься помогут физические упражнения или просто ходьба по лестнице.

"Мозг сменит род деятельности, займет себя управлением мышцами и отвлечется от желания допинга", - объяснила Павлова.

Еще одним способом побороть голод является чистка зубов уже к 21:00, причем чем сильнее мятный вкус у пасты, тем меньше будет хотеться есть.

Ранее врач-эндокринолог Елена Прокопенко заявила, что недосыпы и нарушения сна смогут стать причиной сахарного диабета, ожирения, депрессии и нарушения репродуктивных функций.