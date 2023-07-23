https://news.day.az/medicine/1578945.html Врач объяснила, почему в жару хочется спать
Врач объяснила, почему в жару хочется спать
В жаркую погоду в организме замедляются физиологические процессы, поэтому человеку хочется спать. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт Татьяна Романенко, передает Day.Az.
"Когда жарко, организм пытается приспособиться к этой температуре, охладиться. А как он может охладиться? Он замедляет процессы обмена веществ, уменьшает теплопродукцию", - отметила специалист.
"Даже когда мы особо не двигаемся, не занимаемся физкультурой, вырабатываем энергию, выделяем тепло. Когда на улице жарко, нам нужно замедлить его выработку. Поэтому организм притормаживает обменные процессы: кровоток, частоту сердечных сокращений. Раз все это замедляется, человеку хочется спать. Это такой режим самосохранения организма", - сказала Татьяна Романенко.
Для борьбы с сонливостью в жаркую погоду эксперт советует пить больше воды. "Если мы начнем пить больше жидкости, то будем больше потеть. Когда мы потеем, организм охлаждается и нам меньше хочется спать", - заключила Романенко.
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