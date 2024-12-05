Ученые предложили использовать воспаление для борьбы с раком

Ученые из Университета штата Уэйн предположили, что для борьбы с раком нужно не подавлять воспаление в организме, а инициировать его правильным образом.

Как передает Day.Az, результаты исследования опубликованы в журнале Frontiers in Immunology.

Ученым давно известно, что в организме может протекать два типа воспалительных реакций - острая и хроническая. При этом, как утверждают исследователи, хроническое воспаление не является просто продолжением острого, вызванного травмой или заболеванием, а представляет собой самостоятельный процесс с отличным механизмом возникновения.

Новая гипотеза, предложенная учеными из США, называется "униламентация". По словам ведущего исследователя, профессора патологии Кришны Рао Маддипати, соединения, вызывающие воспаление, всегда присутствуют в организме - даже при нормальном состоянии здоровья. Однако обычно они находятся под контролем противовоспалительных соединений.

Острое воспаление возникает, когда количество воспалительных молекул резко увеличивается в месте повреждения, в то время как хроническое воспаление развивается из-за снижения уровня противовоспалительных соединений при сохранении нормальной физиологии.

Эксперименты на мышах и клеточных линиях показали, что в лечении хронического воспаления стоит не только снижать уровень воспалительных молекул, но и искать способы повысить количество противовоспалительных соединений. Такой подход может оказать важное значение для терапии различных заболеваний, включая рак.

При раке воспаление может сыграть ключевую роль в развитии заболевания. Однако, если рассматривать воспаление как два разных процесса, это открывает новые перспективы для более эффективных методов лечения.

Ученые подчеркивают, что воспаление - это защитный механизм организма, поэтому стремление полностью подавить его может быть ошибочным. По словам исследователей, правильная стимуляция воспаления может помочь в борьбе с раком, активируя иммунные реакции и способствуя уничтожению опухолевых.