Врач назвал новое заболевание из-за вейпинга

Курение электронных сигарет (вейпинг) оказывает комплексное негативное воздействие на ткани полости рта, провоцируя развитие кариеса, рассказал "Газете.Ru" врач-стоматолог-хирург, пародонтолог, кандидат медицинских наук, доцент кафедры терапевтической стоматологии Пироговского Университета Денис Моисеев, передает Day.Az.

"Пропиленгликоль и глицерин в аэрозоле создают пленку на зубах и слизистой, являясь питательной средой для патогенных бактерий. Это приводит к резкому увеличению количества бактерий, вызывающих кариес и пародонтит. Кроме того, никотин (даже в низких концентрациях) и сам аэрозоль подавляют функцию слюнных желез. Слюна - ключевой защитный фактор: она смывает бактерии и пищевые остатки, нейтрализует кислоты, реминерализует эмаль. Ее недостаток - прямой путь к кариесу, воспалению десен и патологии слизистой", - отметил доктор.

Также, по словам врача, химические компоненты аэрозоля (ароматизаторы, никотин, мелкодисперсные частицы) вызывают хроническое раздражение слизистой. Это проявляется покраснением, отечностью, ощущением жжения.

"Усиленный рост пародонтопатогенов на фоне сниженного иммунного ответа (никотин угнетает функцию иммунных клеток) и хронического воспаления приводит к кровоточивости десен, их отеку, а затем и к разрушению связочного аппарата зуба и костной ткани. При этом никотин вызывает спазм сосудов, временно уменьшая кровоточивость десен. Это создает ложное впечатление "здоровья" и откладывает визит к врачу, пока заболевание не перейдет в тяжелую стадию", - рассказал врач.

Степень необратимости последствий напрямую зависит от стажа вейпинга, интенсивности, индивидуальных особенностей организма и своевременности прекращения курения. Чем раньше человек откажется от вейпинга, тем выше шанс минимизировать необратимые повреждения.